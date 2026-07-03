DAX 25.797 +0,8%ESt50 6.417 +0,9%MSCI World 4.832 +0,4%Top 10 Crypto 8,13 -0,7%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 54.096 +0,5%Euro 1,1438 +0,1%Öl 72,0 +0,6%Gold 4.165 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

'Meilenstein' für Bahn-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim

BERLIN/FRANKFURT/MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Bahn hat nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums bei der geplanten Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim einen "wichtigen Meilenstein" erreicht. Das Ministerium reichte die Planungsunterlagen beim Bundestag ein.

Werbung

Das Ministerium rief die Abgeordneten dazu auf, neben der planerischen auch die finanzielle Zukunft des Projekts langfristig abzusichern. "Denn auch wenn die Sanierung des Netzes aktuell Priorität hat, dürfen wir darüber nicht den Neu- und Ausbau aus dem Auge verlieren, wenn wir den Mobilitätsbedürfnissen des Landes und der Menschen vor Ort auch in Zukunft gerecht werden wollen", sagte Verkehrs-Staatssekretär Ulrich Lange (CSU).

Die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim soll nach Angaben der Deutschen Bahn die Reisezeit zwischen beiden Städten verkürzen und eine Lücke im Hochgeschwindigkeitsnetz der Deutschen Bahn schließen. Darüber hinaus soll die neue Strecke die Kommunen entlang der bestehenden Strecken vom Güterverkehr entlasten, da sich dieser in der Nacht auf die neuen Gleise entlang der Autobahn verlagern soll./mba/DP/stw

Werbung