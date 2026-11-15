DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.210 +0,1%Euro 1,1021 ±0,0%Öl 95,8 +0,0%Gold 3.874
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Meilenstein für SpaceX

SpaceX fängt Starship-Oberstufe erstmals auf: Was der Meilenstein für die SpaceX-Aktie bedeutet

SpaceX fängt Starship-Oberstufe erstmals auf: Was der Meilenstein für die SpaceX-Aktie bedeutet

Erstmals ist eine Starship-Oberstufe nach einem Flug durchs All in den Greifarmen des Startturms gelandet, und Analysten sehen darin mehr als einen technischen Erfolg.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SpaceX
127.42 EUR -0.38 EUR -0.30 %
Charts | News | Analysen

  • SpaceX fängt erstmals die Oberstufe seiner Starship-Rakete am Startturm auf
  • Den Booster Super Heavy konnte das Unternehmen dagegen nicht bergen
  • Bernstein sieht SpaceX rund zehn Jahre vor der Konkurrenz
Werbung

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat am Samstag erstmals die obere Stufe seiner Starship-Rakete mit den Greifarmen des Startturms aufgefangen. Damit rückt das Ziel einer schnellen Wiederverwendbarkeit näher, die Analysten als Schlüssel für viele und zugleich kostengünstige Starts sehen. Nach knapp einem Tag in der Erdumlaufbahn kehrte das Starship zur Startanlage in Texas zurück, SpaceX gratulierte seinem Team auf der Plattform X zu der Leistung.

Booster verloren, Oberstufe gefangen

Ganz nach Plan verlief der 15. Testflug allerdings nicht. Eigentlich wollte SpaceX erstmals beide Raketenstufen auffangen. Der Booster Super Heavy kehrte zwar kurz nach dem Start am Freitag zur Erde zurück, stürzte aber kontrolliert ins Meer und ging in Flammen auf, wie dpa-AFX berichtete. Bei drei vorherigen Flügen hatte das Auffangen des Boosters bereits geklappt. Die Oberstufe setzte dagegen in der Erdumlaufbahn Satelliten für den Internetdienst Starlink aus und landete nach rund 14 Erdumrundungen in den Greifarmen. Einen solchen Versuch hatte es zuvor noch nie gegeben. Beim vorangegangenen Testflug im September 2026 hatte das Starship erstmals die Umlaufbahn erreicht, war aber rund drei Stunden später kontrolliert in den Pazifik gestürzt.

Warum die Wiederverwendbarkeit für die SpaceX-Aktie zählt

Für die Bewertung des Unternehmens hat der Erfolg nach Ansicht von Analysten großes Gewicht. Volle Wiederverwendbarkeit sei der Schlüssel für hohe Startfrequenzen und niedrigere Kosten pro Transport in den Orbit, schrieb Bernstein Research laut MarketWatch am Freitag vor dem Start in einer Kundenstudie. Beides sei zentral für die Pläne von SpaceX-Chef Elon Musk, ein Netz von Rechenzentren im All aufzubauen. Grundsätzliche physikalische oder technische Hürden sehen die Analysten dafür nicht, entscheidend sei vielmehr, wie schnell SpaceX Kapazität in die Umlaufbahn bringen könne. Der Nachweis der Wiederverwendbarkeit sei der wichtigste Schritt, um eine Bewertung im Billionenbereich zu stützen. Die Analysten der Citigroup hatten eine vollständig wiederverwendbare Rakete bereits am Donnerstag als „heiligen Gral“ der Raketentechnik bezeichnet.

Werbung

Bernstein sieht großen Vorsprung vor der Konkurrenz

Die Konkurrenz ist laut Bernstein noch weit entfernt. SpaceX habe die Wiederverwendung bereits 2016 mit seiner Falcon-9-Rakete gezeigt, China habe erst 2026 erstmals einen Booster auf einer Plattform im Meer aufgefangen. Damit liege SpaceX „im Grunde zehn Jahre“ vor seinen Wettbewerbern. Bernstein Research bestätigte Ende Oktober seine Kaufempfehlung für die SpaceX-Aktie und hob das Kursziel von 248 auf 268 US-Dollar an.

Von den 33 Wall-Street-Analysten, die in den vergangenen drei Monaten 12-Monats-Kursziele für SpaceX abgegeben haben, empfehlen 27 die Aktie zum Kauf, während fünf zum Halten raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 246,30 US-Dollar, wobei die Prognosen zwischen einem Höchstwert von 500,00 US-Dollar und einem Tiefstwert von 140,00 US-Dollar liegen. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einem Aufwärtspotenzial von 77,05 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 139,11 US-Dollar.

Was der Meilenstein für Anleger bedeutet

Ein einzelner gelungener Fang macht das Verfahren noch nicht zur Routine, wie der Verlust des Boosters auf demselben Flug zeigt. Für die These einer schnellen Wiederverwendbarkeit kommt es nun darauf an, ob SpaceX beide Stufen zuverlässig bergen und in kurzer Zeit erneut starten kann. Davon hängen nicht nur die Pläne für Rechenzentren im All ab, sondern auch die Mondmissionen der US-Raumfahrtbehörde Nasa, die mit dem Starship Astronauten zum Mond bringen will. Abseits der Technik bleibt zudem ein politisches Risiko: Demokratische US-Senatoren verlangen von SpaceX bis zum 30. November Antworten zur Drosselung von Starlink in der Ukraine.

Werbung

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.11.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.