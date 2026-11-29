Meituan Registered B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Meituan Registered B hat am 27.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meituan Registered B ein EPS von -3,050 CNY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 115,56 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meituan Registered B 95,49 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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