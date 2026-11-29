Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meituan UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,95 Milliarden SGD. Im Vorjahresviertel waren 17,13 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,01 SGD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meituan UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh -0,110 SGD je Aktie eingenommen.

Meituan UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh hat am 27.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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