DAX 25.701 -2,4%ESt50 6.136 -1,5%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,07 +1,4%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 67.958 +0,5%Euro 1,1169 -0,5%Öl 98,5 +0,3%Gold 4.035 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Führungskraft-Depot

Meldepflichtiger nimmt AUMOVIO-Aktien ins Depot

Meldepflichtiger nimmt AUMOVIO-Aktien ins Depot

AUMOVIO gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
31.70 EUR -2.95 EUR -8.51 %
Charts | News | Analysen

AUMOVIO meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 05.11.2026. Am 05.11.2026 wurde der Handel mit AUMOVIO-Anteilen gemeldet. Sein Engagement in AUMOVIO hat Dagli, Dr. Ismail, Vorstand, am 05.11.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 1.476 Aktien zu je 32,25 EUR. Im FSE-Handel gewannen die AUMOVIO-Papiere letztlich 3,60 Prozent auf 34,65 EUR.

Die AUMOVIO-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich Prozent im Plus bei EUR. Aktuell ergibt sich für AUMOVIO eine Börsenbewertung in Höhe von 3,39 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 100.050.992 Wertpapiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 10.08.2026 verzeichnet. Damals hatte Mergell, Dr. Boris Vorstand 1.500 Anteilsscheine zu je 38,54 EUR gekauft.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: AUMOVIO SE

Aktuelle AUMOVIO Aktie News

Werbung

AUMOVIO Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUMOVIO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:31 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 AUMOVIO Buy UBS AG
05.11.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
05.11.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.