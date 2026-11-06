Meldepflichtiger nimmt AUMOVIO-Aktien ins Depot

Führungskraft-Depot

06.11.26 14:01 Uhr

AUMOVIO gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

AUMOVIO meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 05.11.2026. Am 05.11.2026 wurde der Handel mit AUMOVIO-Anteilen gemeldet. Sein Engagement in AUMOVIO hat Dagli, Dr. Ismail, Vorstand, am 05.11.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 1.476 Aktien zu je 32,25 EUR. Im FSE-Handel gewannen die AUMOVIO-Papiere letztlich 3,60 Prozent auf 34,65 EUR.

Die AUMOVIO-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich Prozent im Plus bei EUR. Aktuell ergibt sich für AUMOVIO eine Börsenbewertung in Höhe von 3,39 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 100.050.992 Wertpapiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 10.08.2026 verzeichnet. Damals hatte Mergell, Dr. Boris Vorstand 1.500 Anteilsscheine zu je 38,54 EUR gekauft.

Redaktion Finanzen.net