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Meldepflichtiger nimmt Bilfinger SE-Aktien ins Depot

15.05.26 18:01 Uhr
Meldepflichtiger nimmt Bilfinger SE-Aktien ins Depot | finanzen.net

Bei Bilfinger SE wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
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Bilfinger SE meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 13.05.2026. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 13.05.2026 ein. Schulz, Dr. Thomas, Vorstand bei Bilfinger SE, fügte am 13.05.2026 1.000 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 87,94 EUR gezahlt. Das Papier von Bilfinger SE gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 4,80 Prozent auf 92,75 EUR abwärts.

Die Bilfinger SE-Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin in der FSE-Sitzung um Prozent auf EUR ab. Am Markt ist Bilfinger SE aktuell 3,39 Mrd. Euro wert. 36.939.752 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 13.05.2026 erfasst. Einen Zukauf von 1.000 Papiere für jeweils 88,92 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bilfinger SE

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