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Meldepflichtiger nimmt BMW-Aktien ins Depot

04.06.26 12:01 Uhr
Meldepflichtiger nimmt BMW-Aktien ins Depot | finanzen.net

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei BMW informiert.

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Aktien
BMW AG
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Zu Managers’ Transactions kam es am 29.05.2026 bei BMW. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 publik gemacht. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, agierte mit Blick auf den BMW-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 29.05.2026 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR erworben. Die BMW-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,60 Prozent im Minus bei 74,10 EUR. Letztlich wurden via FSE 2.285 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Die Marktkapitalisierung von BMW beläuft sich aktuell auf 43,02 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 550.683.072 Aktien.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 29.05.2026 gemeldet. Nedeljkovic, Dr. Milan erhöhte sein Engagement um 5.215 BMW-Papiere zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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