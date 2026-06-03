Meldepflichtiger nimmt BMW-Aktien ins Depot

Eigengeschäft

Bewegung bei BMW: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

BMW meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 29.05.2026. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 01.06.2026 ein. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte dem eigenen Portfolio 5.215 BMW-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 29.05.2026 einen Wert von jeweils 76,16 EUR. Der BMW-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 2.285 BMW-Aktien. Die Marktkapitalisierung von BMW beziffert sich unterdessen auf 43,02 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 550.683.072 Anteilsscheine.

Nedeljkovic, Dr. Milan hatte bereits am 29.05.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Die Führungskraft kaufte damals 5.215 BMW-Aktien zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net