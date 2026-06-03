Meldepflichtiger nimmt BMW-Aktien ins Depot

Wertpapiergeschäft

Bewegung bei BMW: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 29.05.2026 bei BMW. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 01.06.2026 ein. Sein Engagement in BMW hat Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, am 29.05.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Das Papier von BMW gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie rutschte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Die Anzahl der gehandelten BMW-Aktien belief sich an jenem Tag auf 2.285 Stück. BMW verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,02 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 550.683.072 Aktien frei am Markt gehandelt.

Bereits am 29.05.2026 hatte Nedeljkovic, Dr. Milan eine Transaktion getätigt.Am 29.05.2026 führte Nedeljkovic, Dr. Milan zuvor ein Eigengeschäft durch. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 5.215 Papiere zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net