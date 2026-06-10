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Transaktions-Meldung

Meldepflichtiger nimmt BMW-Aktien ins Depot

11.06.26 14:01 Uhr
Meldepflichtiger nimmt BMW-Aktien ins Depot | finanzen.net

So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der BMW-Aktie aus.

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Aktien
BMW AG
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Bei BMW kam es am 29.05.2026 zu einem Eigengeschäft. Am 01.06.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. 5.215 BMW-Aktien für jeweils 76,16 EUR erwarb am 29.05.2026 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Das Papier von BMW gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Im Handelsverlauf wurden 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. BMW verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,07 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 550.683.072 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor wurden Transaktionen von Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 verzeichnet. Das Portfolio von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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