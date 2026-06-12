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Managers’ Transaction

Meldepflichtiger nimmt BMW-Aktien ins Depot

13.06.26 16:01 Uhr
Meldepflichtiger nimmt BMW-Aktien ins Depot | finanzen.net

Bei BMW wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
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BMW meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 29.05.2026. BMW meldete die Managers’ Transaction am 01.06.2026. Von Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan wurden am 29.05.2026 BMW-Papiere gekauft. Für je 76,16 EUR wurden 5.215 BMW-Papiere erstanden. Die BMW-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,30 Prozent bei 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR abwärts. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 2.285 BMW-Aktien. Aktuell ergibt sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 40,65 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 550.683.072 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 29.05.2026 erfasst. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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