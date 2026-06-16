Meldepflichtiger nimmt BMW-Aktien ins Depot

Transaktion im Blick

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei BMW informiert.

Am 29.05.2026 konnte bei BMW eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Am 01.06.2026 wurde die Transaktion bekannt. 5.215 BMW-Aktien für jeweils 76,16 EUR erwarb am 29.05.2026 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Die BMW-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Insgesamt wurden 2.285 BMW-Aktien gehandelt. Aktuell ergibt sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 37,49 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 550.683.072 beziffert.

Bereits am 29.05.2026 hatte Nedeljkovic, Dr. Milan eine Transaktion getätigt.Am 29.05.2026 führte Nedeljkovic, Dr. Milan zuvor ein Eigengeschäft durch. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net