Meldepflichtiger nimmt BMW-Aktien ins Depot

Öffentliche Bekanntgabe

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei BMW.

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei BMW am 29.05.2026 informiert. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 01.06.2026. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, hat am 29.05.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Das Papier von BMW gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die BMW-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. Am Markt ist BMW aktuell 36,91 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 550.683.072 beziffert.

Nedeljkovic, Dr. Milan tätigte zuvor am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Um 5.215 Anteile für einen Preis von jeweils 76,16 EUR baute Nedeljkovic, Dr. Milan das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net