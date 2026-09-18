Meldepflichtiger nimmt DEUTZ-Aktien ins Depot
Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei DEUTZ informiert.
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Kürzlich kam es bei der DEUTZ-Aktie zu Managers’ Transactions. Die BaFin wurde am 17.09.2026 über die Transaktion informiert. Von Aufsichtsrat Freytag, Melanie wurden am 15.09.2026 DEUTZ-Papiere gekauft. Für je 11,75 EUR wurden 22.738 DEUTZ-Papiere erstanden. Die DEUTZ-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,50 Prozent auf 12,09 EUR.
Das Papier von DEUTZ konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 3,50 Prozent auf 12,16 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 2.964 DEUTZ-Aktien. Der DEUTZ-Wert wird an der Börse aktuell auf 1,77 Mrd. Euro beziffert. Derzeit sind 152.638.000 Aktien handelbar.
Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 28.08.2026 erfasst. Damals erstand Aufsichtsrat, Geibel-Conrad, Patricia, 8.000 Aktien zu jeweils einem Preis von 12,89 EUR.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: DEUTZ AG