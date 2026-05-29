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Meldepflichtiger nimmt Eifelhöhen-Klinik-Aktien ins Depot

30.05.26 08:01 Uhr

Anleger sollten Eifelhöhen-Klinik nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eifelhöhen-Klinik AG
4,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Am 29.05.2026 wurden bei Eifelhöhen-Klinik Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Transaktion wurde am 29.05.2026 offengelegt. 110.000 Eifelhöhen-Klinik-Aktien für jeweils 3,80 EUR erwarb am 29.05.2026 Isenberg, Dirk, Vorstand. Mit einem Wert von 4,20 EUR bewegte sich die Eifelhöhen-Klinik-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der Eifelhöhen-Klinik-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei EUR. Eifelhöhen-Klinik markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 12,24 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 2.808.001 Papiere.

Bereits am 03.11.2021 wurde eine Managers’ Transaction von Isenberg, Dirk verzeichnet. Isenberg, Dirk erhöhte sein Engagement um 13.500 Eifelhöhen-Klinik-Papiere zu jeweils 3,70 EUR.

Redaktion finanzen.net

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