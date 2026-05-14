Meldepflichtiger nimmt GEA-Aktien ins Depot
Bei GEA kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.
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GEA meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 13.05.2026. Die Transaktion wurde am 13.05.2026 gemeldet. 5.000 GEA-Aktien für jeweils 55,15 EUR erwarb am 13.05.2026 Klebert, Stefan, Vorstand. Die GEA-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 56,15 EUR.
Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der GEA-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei EUR. Am Markt ist GEA aktuell 8,82 Mrd. Euro wert. Derzeit sind 162.802.000 Aktien handelbar.
Bereits am 13.05.2026 kam es bei GEA-Aktien zu Umschichtungen innerhalb der Führungsebene. Zu diesem Zeitpunkt gingen 1.500 Anteile zu jeweils 55,06 EUR an Becker, Kai Vorstand.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: GEA