Meldepflichtiger nimmt GEA-Aktien ins Depot

Anpassung im Portfolio

Bei GEA kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

GEA meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 13.05.2026. Die Transaktion wurde am 13.05.2026 gemeldet. 5.000 GEA-Aktien für jeweils 55,15 EUR erwarb am 13.05.2026 Klebert, Stefan, Vorstand. Die GEA-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 56,15 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der GEA-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei EUR. Am Markt ist GEA aktuell 8,82 Mrd. Euro wert. Derzeit sind 162.802.000 Aktien handelbar.

Bereits am 13.05.2026 kam es bei GEA-Aktien zu Umschichtungen innerhalb der Führungsebene. Zu diesem Zeitpunkt gingen 1.500 Anteile zu jeweils 55,06 EUR an Becker, Kai Vorstand.

Redaktion finanzen.net