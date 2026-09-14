Meldepflichtiger nimmt Gerresheimer-Aktien ins Depot

Meldepflicht nachgekommen

14.09.26 16:01 Uhr

Bei Gerresheimer kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei Gerresheimer am 07.09.2026 informiert. Das Eigengeschäft wurde am 11.09.2026 öffentlich gemacht. Gerresheimer-in enger Beziehung Active Ownership Opportunities SCS vergrößerte am 07.09.2026 die eigene Aktienposition. Active Ownership Opportunities SCS erwarb 9.049 Aktien für je 27,99 EUR. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Gerresheimer zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 5,40 Prozent auf 29,58 EUR.

Die Gerresheimer-Aktie bewegte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News kaum. Das Papier stand via FSE bei 28,84 EUR. Gerresheimer erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 974,72 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 34.540.000 Anteilsscheine.

Active Ownership Opportunities SCS führte zuvor am 04.09.2026 die letzte Transaktion durch. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 3.982 Aktien zu je 27,80 EUR.

Redaktion finanzen.net