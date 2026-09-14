Meldepflichtiger nimmt Gerresheimer-Aktien ins Depot
Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei Gerresheimer.
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Kürzlich kam es bei der Gerresheimer-Aktie zu Managers’ Transactions. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 07.09.2026. Active Ownership Opportunities SCS, in enger Beziehung, kaufte am 01.09.2026 Gerresheimer-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 251.286 Aktien zum Preis von jeweils 27,42 EUR den Besitzer. Der Gerresheimer-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 3,40 Prozent auf 26,88 EUR.
Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das Gerresheimer-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 5,40 Prozent auf 29,58 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 3.324 Gerresheimer-Aktien umgesetzt. Der Börsenwert von Gerresheimer beläuft sich aktuell auf 974,72 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 34.540.000 Papiere.
Am 12.05.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. in enger Beziehung, AOC Gecko S.à r.l., erwarb 271.529 Papiere zu jeweils 28,25 EUR.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
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Gerresheimer Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG