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Eigengeschäft bei Gerresheimer

Meldepflichtiger nimmt Gerresheimer-Aktien ins Depot

Meldepflichtiger nimmt Gerresheimer-Aktien ins Depot

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei Gerresheimer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
28.42 EUR -0.42 EUR -1.46 %
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Kürzlich kam es bei der Gerresheimer-Aktie zu Managers’ Transactions. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 07.09.2026. Active Ownership Opportunities SCS, in enger Beziehung, kaufte am 01.09.2026 Gerresheimer-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 251.286 Aktien zum Preis von jeweils 27,42 EUR den Besitzer. Der Gerresheimer-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 3,40 Prozent auf 26,88 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das Gerresheimer-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 5,40 Prozent auf 29,58 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 3.324 Gerresheimer-Aktien umgesetzt. Der Börsenwert von Gerresheimer beläuft sich aktuell auf 974,72 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 34.540.000 Papiere.

Am 12.05.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. in enger Beziehung, AOC Gecko S.à r.l., erwarb 271.529 Papiere zu jeweils 28,25 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

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Datum Rating Analyst
09.09.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
28.08.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Gerresheimer Neutral UBS AG

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