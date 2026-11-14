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Transaktions-Meldung

Meldepflichtiger nimmt init innovation in traffic systems SE-Aktien ins Depot

So entwickelte sich die init innovation in traffic systems SE-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Werte in diesem Artikel
Aktien
init innovation in traffic systems SE
32.85 EUR -2.05 EUR -5.87 %
Charts | News | Analysen

Kürzlich kam es bei der init innovation in traffic systems SE-Aktie zu Managers’ Transactions. Die Aktien-Transaktion wurde am 13.11.2026 bekannt gemacht. in enger Beziehung Bardusch-Haupt, Christina kaufte am 04.11.2026 init innovation in traffic systems SE-Aktien. 2.911 init innovation in traffic systems SE-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 32,76 EUR erworben. Die init innovation in traffic systems SE-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 1,90 Prozent im Plus bei 32,55 EUR.

Die init innovation in traffic systems SE-Aktie bewegte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News kaum. Das Papier stand via FSE bei 32,85 EUR. Insgesamt ist init innovation in traffic systems SE aktuell 363,79 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 10.974.121 Papiere.

Zuletzt hatte es am 03.11.2026 Managers’ Transactions bei init innovation in traffic systems SE gegeben. Aufsichtsrat, Haupt, Dr. Johannes bei init innovation in traffic systems SE, vergrößerte sein Investment um 5.500 Aktien für jeweils 32,00 EUR.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
13.11.26 init innovation in traffic systems SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 init innovation in traffic systems SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research
04.09.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research
14.08.26 init innovation in traffic systems SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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