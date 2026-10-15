Meldepflichtiger nimmt MBB SE-Aktien ins Depot

Öffentliche Bekanntgabe

15.10.26 14:01 Uhr

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei MBB SE.

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei MBB SE am 09.10.2026 informiert. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 12.10.2026. MBB Capital Management GmbH, in enger Beziehung bei MBB SE, hat am 09.10.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 750 Aktien zu je 173,04 EUR. Die MBB SE-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 168,20 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von MBB SE zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 4,30 Prozent auf 180,40 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 60 MBB SE-Aktien umgesetzt. Am Markt ist MBB SE aktuell 922,57 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 5.200.528 beziffert.

MBB Capital Management GmbH tätigte zuvor am 08.10.2026 ein Eigengeschäft. Um 1.000 Anteile für einen Preis von jeweils 167,39 EUR baute MBB Capital Management GmbH das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net