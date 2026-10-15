DAX 25.256 -0,2%ESt50 6.154 -0,6%MSCI World 4.916 -1,0%Top 10 Crypto 10,67 -1,9%Nas 26.693 -1,9%Bitcoin 71.758 -1,5%Euro 1,1210 +0,5%Öl 104,7 -1,3%Gold 4.165 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Öffentliche Bekanntgabe

Meldepflichtiger nimmt MBB SE-Aktien ins Depot

Meldepflichtiger nimmt MBB SE-Aktien ins Depot

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei MBB SE.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MBB SE
180.60 EUR 3.80 EUR 2.15 %
Charts | News | Analysen

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei MBB SE am 09.10.2026 informiert. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 12.10.2026. MBB Capital Management GmbH, in enger Beziehung bei MBB SE, hat am 09.10.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 750 Aktien zu je 173,04 EUR. Die MBB SE-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 168,20 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von MBB SE zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 4,30 Prozent auf 180,40 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 60 MBB SE-Aktien umgesetzt. Am Markt ist MBB SE aktuell 922,57 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 5.200.528 beziffert.

MBB Capital Management GmbH tätigte zuvor am 08.10.2026 ein Eigengeschäft. Um 1.000 Anteile für einen Preis von jeweils 167,39 EUR baute MBB Capital Management GmbH das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MBB SE

Aktuelle MBB Aktie News

Werbung

MBB Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MBB nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.08.26 MBB SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.26 MBB SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.25 MBB SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.18 MBB SE Kaufen SMC Research
06.12.17 MBB SE Kaufen SMC Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.