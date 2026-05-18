Meldepflichtiger nimmt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien ins Depot

MT-Meldung

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Zu Managers’ Transactions kam es am 18.05.2026 bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 19.05.2026 ein. Von Vorstand Malherbe, Mari-Lizette wurden am 18.05.2026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere gekauft. Für je 478,89 EUR wurden 413 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere erstanden. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 2,40 Prozent auf 485,40 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,80 Prozent auf 484,10 EUR nach. Das Handelsvolumen belief sich auf 408 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Wert wird an der Börse aktuell auf 59,76 Mrd. Euro beziffert. An der Börse handelbar sind momentan 123.525.480 Papiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 13.05.2026 verzeichnet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Buchanan, Andrew Vorstand hatte das eigene Portfolio um 370 Papiere zu je 466,83 EUR aufgestockt.

Redaktion finanzen.net