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Meldepflichtiger nimmt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien ins Depot

20.05.26 08:01 Uhr
Meldepflichtiger nimmt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien ins Depot | finanzen.net

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
482,00 EUR -2,10 EUR -0,43%
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Zu Managers’ Transactions kam es am 18.05.2026 bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 19.05.2026 ein. Von Vorstand Malherbe, Mari-Lizette wurden am 18.05.2026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere gekauft. Für je 478,89 EUR wurden 413 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere erstanden. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 2,40 Prozent auf 485,40 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,80 Prozent auf 484,10 EUR nach. Das Handelsvolumen belief sich auf 408 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Wert wird an der Börse aktuell auf 59,76 Mrd. Euro beziffert. An der Börse handelbar sind momentan 123.525.480 Papiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 13.05.2026 verzeichnet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Buchanan, Andrew Vorstand hatte das eigene Portfolio um 370 Papiere zu je 466,83 EUR aufgestockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

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Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

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18.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
16.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
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13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

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