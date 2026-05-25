Meldepflichtiger nimmt NanoRepro-Aktien ins Depot

Eigengeschäft

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der NanoRepro-Aktie.

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei NanoRepro am 19.05.2026 informiert. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 25.05.2026 ein. 6.289 NanoRepro-Papiere zu jeweils 1,59 EUR erwarb am 19.05.2026 Stiller, Dr. Olaf, Aufsichtsrat. Die NanoRepro-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 1,51 EUR.

Mit einem Wert von 1,59 EUR bewegte sich die NanoRepro-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Der Marktwert von NanoRepro beträgt unterdessen 22,94 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 13.903.603 Aktien im Streubesitz.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 19.05.2026 NanoRepro-Anteile gehandelt. Um 6.369 Anteile für einen Preis von jeweils 1,57 EUR baute Stiller, Dr. Olaf das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net