Meldepflichtiger nimmt ProCredit-Aktien ins Depot

Gemeldetes Eigengeschäft

18.08.26 10:01 Uhr

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die ProCredit-Aktie.

Zum 13.08.2026 wurde bei ProCredit ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Das Eigengeschäft wurde am 17.08.2026 öffentlich gemacht. Vorstand Chatzis, Georgios stockte am 13.08.2026 das Investment in ProCredit-Aktien auf. Chatzis, Georgios erwarb 399 Aktien zu je 8,15 EUR. Mit einem Kurs von 8,09 EUR zeigte sich die ProCredit-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Die ProCredit-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 8,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. An diesem Tag wechselten summa summarum 100 ProCredit-Aktien den Besitzer. Die Marktkapitalisierung von ProCredit beläuft sich aktuell auf 475,31 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 58.898.500 Papiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 13.08.2026 verzeichnet. Insgesamt 706 ProCredit-Anteile (8,15 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Bibolli, Eriola Vorstand.

Redaktion finanzen.net