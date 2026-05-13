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Gemeldetes Eigengeschäft

Meldepflichtiger nimmt PUMA SE-Aktien ins Depot

15.05.26 18:01 Uhr
Meldepflichtiger nimmt PUMA SE-Aktien ins Depot | finanzen.net

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei PUMA SE informiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
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Am 11.05.2026 wurden bei PUMA SE Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Transaktion wurde am 13.05.2026 gemeldet. Sein Engagement in PUMA SE hat ASTAM Holding GmbH, in enger Beziehung, am 11.05.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 13.749 Aktien zu je 25,39 EUR. An diesem Tag wies die PUMA SE-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 2,40 Prozent auf 25,58 EUR nach oben.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die PUMA SE-Aktie im FSE-Handel an und legte um 4,00 Prozent auf 25,48 EUR zu. Letztlich wurden via FSE 1.917 PUMA SE-Aktien gekauft oder verkauft. Aktuell verbucht PUMA SE einen Börsenwert von 3,76 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 147.208.976 Anteilsscheine beziffert.

Am 21.11.2025 wurden bereits PUMA SE-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. PUMA SE-Neubrand, Markus Vorstand holte sich 2.525 Aktien für je 15,90 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

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07.05.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
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05.03.2026PUMA SE OutperformBernstein Research
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07.05.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
01.05.2026PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
01.05.2026PUMA SE NeutralUBS AG
30.04.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
30.04.2026PUMA SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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