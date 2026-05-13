Meldepflichtiger nimmt PUMA SE-Aktien ins Depot

Gemeldetes Eigengeschäft

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei PUMA SE informiert.

Am 11.05.2026 wurden bei PUMA SE Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Transaktion wurde am 13.05.2026 gemeldet. Sein Engagement in PUMA SE hat ASTAM Holding GmbH, in enger Beziehung, am 11.05.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 13.749 Aktien zu je 25,39 EUR. An diesem Tag wies die PUMA SE-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 2,40 Prozent auf 25,58 EUR nach oben.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die PUMA SE-Aktie im FSE-Handel an und legte um 4,00 Prozent auf 25,48 EUR zu. Letztlich wurden via FSE 1.917 PUMA SE-Aktien gekauft oder verkauft. Aktuell verbucht PUMA SE einen Börsenwert von 3,76 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 147.208.976 Anteilsscheine beziffert.

Am 21.11.2025 wurden bereits PUMA SE-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. PUMA SE-Neubrand, Markus Vorstand holte sich 2.525 Aktien für je 15,90 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net