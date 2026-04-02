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Eigengeschäft

Meldepflichtiger nimmt Readcrest Capital-Aktien ins Depot

07.04.26 10:01 Uhr

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt Readcrest Capital ins Blickfeld.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Readcrest Capital AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
1,02 EUR -0,06 EUR -5,56%
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Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei Readcrest Capital am 01.04.2026 informiert. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 02.04.2026 ein. 100.000 Readcrest Capital-Papiere zu jeweils 1,07 EUR erwarb am 01.04.2026 Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH, in enger Beziehung. Im Endeffekt sprang die Readcrest Capital-Aktie im FSE-Handel an und legte um 2,90 Prozent auf 1,07 EUR zu.

Die Readcrest Capital-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 0,90 Prozent auf 1,08 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 407 Readcrest Capital-Aktien. Die Marktkapitalisierung von Readcrest Capital beziffert sich unterdessen auf 29,64 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 27.696.400 beziffert.

Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 01.04.2026 verzeichnet. Einen Zukauf von 4.105 Papiere für jeweils 1,07 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt in enger Beziehung.

Redaktion finanzen.net

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