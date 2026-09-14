Meldepflichtiger nimmt TAKKT-Aktien ins Depot
Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der TAKKT-Aktie.
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Bei TAKKT kam es am 03.09.2026 zu einem Eigengeschäft. Am 04.09.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Weishaar, Andreas Georg, Vorstand, agierte mit Blick auf den TAKKT-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 03.09.2026 939 Aktien zu je 3,00 EUR erworben. Die TAKKT-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 2,77 EUR.
Die TAKKT-Aktie zeigte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 2,94 EUR. Die Marktkapitalisierung von TAKKT beläuft sich aktuell auf 201,72 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 64.037.296 Papiere.
Zuvor wurden Transaktionen von Weishaar, Andreas Georg am 03.09.2026 verzeichnet. Weishaar, Andreas Georg fügte 85.338 Anteile zu jeweils 2,96 EUR dem eigenen Depot hinzu.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: TAKKT AG
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|Datum
|Rating
|Analyst
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