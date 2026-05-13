Meldepflichtiger nimmt Viromed Medical-Aktien ins Depot

Öffentliche Bekanntgabe

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei Viromed Medical für Aufsehen.

Bei Viromed Medical kam es am 11.05.2026 zu einem Eigengeschäft. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 13.05.2026 ein. Perbandt, Uwe, Vorstand, agierte mit Blick auf den Viromed Medical-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 11.05.2026 2.000 Aktien zu je 7,05 EUR erworben. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 17,60 Prozent auf 7,00 EUR zu.

Die Viromed Medical-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 4,40 Prozent bei 6,45 EUR. Die Aktien von Viromed Medical sind unterdessen 135,68 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 20.250.000 Wertpapiere.

Zuvor meldete Viromed Medical, dass Perbandt, Uwe am 23.04.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Es wurde ein Kauf von 500 Viromed Medical-Aktien zu je 6,43 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net