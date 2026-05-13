DAX23.951 -2,1%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,15 +0,1%Nas26.391 -0,9%Bitcoin68.323 -1,7%Euro1,1623 -0,4%Öl109,4 +3,5%Gold4.554 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 NEL ASA A0B733 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Microsoft 870747 Intel 855681 Micron Technology 869020 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000 Punkten: DAX verabschiedet sich tiefrot ins Wochenende -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Apple, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Top News
Umsatz zum Jahresauftakt gesteigert: freenet bestätigt Prognose - Aktie fester Umsatz zum Jahresauftakt gesteigert: freenet bestätigt Prognose - Aktie fester
Letzte Chance: Sichere dir jetzt dein Gratis-Startpaket bei finanzen.net ZERO Letzte Chance: Sichere dir jetzt dein Gratis-Startpaket bei finanzen.net ZERO
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Öffentliche Bekanntgabe

Meldepflichtiger nimmt Viromed Medical-Aktien ins Depot

15.05.26 20:01 Uhr

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei Viromed Medical für Aufsehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Viromed Medical AG
6,90 EUR 0,50 EUR 7,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei Viromed Medical kam es am 11.05.2026 zu einem Eigengeschäft. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 13.05.2026 ein. Perbandt, Uwe, Vorstand, agierte mit Blick auf den Viromed Medical-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 11.05.2026 2.000 Aktien zu je 7,05 EUR erworben. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 17,60 Prozent auf 7,00 EUR zu.

Die Viromed Medical-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 4,40 Prozent bei 6,45 EUR. Die Aktien von Viromed Medical sind unterdessen 135,68 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 20.250.000 Wertpapiere.

Zuvor meldete Viromed Medical, dass Perbandt, Uwe am 23.04.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Es wurde ein Kauf von 500 Viromed Medical-Aktien zu je 6,43 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Viromed Medical AG

DatumMeistgelesen