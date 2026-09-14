Meldepflichtiger nimmt Westwing-Aktien ins Depot
Westwing veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.
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Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei Westwing am 04.09.2026 informiert. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 08.09.2026 statt. Am 04.09.2026 baute Barchewitz, Christoph, Aufsichtsrat, das Depot um 1.082 Aktien aus. Barchewitz, Christoph bezahlte 12,20 EUR je Anteilsschein. Mit einem Wert von 12,15 EUR bewegte sich die Westwing-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.
Im FSE-Handel kam die Westwing-Aktie am Veröffentlichungstag der BaFin schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 12,55 EUR. Der Börsenwert von Westwing beläuft sich aktuell auf 214,03 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 17.400.948 Wertpapiere.
Die vorangegangene Managers’ Transaction von Barchewitz, Christoph wurde am 11.08.2026 gemeldet. Die Führungskraft kaufte damals 5.000 Westwing-Aktien zu jeweils 13,65 EUR.
Redaktion finanzen.net
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Westwing Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.02.26
|Westwing Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.24
|Westwing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.23
|Westwing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.22
|Westwing Buy
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|29.03.22
|Westwing Buy
|Baader Bank