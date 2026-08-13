Meldepflichtiger nimmt Zalando-Aktien ins Depot

Anpassung im Portfolio

14.08.26 10:01 Uhr

Bei Zalando kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Am 06.08.2026 konnte bei Zalando eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Die Aktien-Transaktion wurde am 13.08.2026 bekannt gemacht. Zalando-in enger Beziehung Aktieselskabet af 1.2.2017 vergrößerte am 06.08.2026 die eigene Aktienposition. Aktieselskabet af 1.2.2017 erwarb 5.840 Aktien für je 25,26 EUR. Die Zalando-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 2,80 Prozent im Plus bei 25,22 EUR.

Die Zalando-Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,20 Prozent auf 24,06 EUR ab. Die Anzahl der gehandelten Zalando-Aktien belief sich an jenem Tag auf 825 Stück. Am Markt ist Zalando aktuell 5,87 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 244.222.656 Aktien.

Aktieselskabet af 1.2.2017 hatte bereits am 06.08.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Damals deckte sich Aktieselskabet af 1.2.2017 mit 4.868 Zalando-Aktien zu jeweils 25,28 EUR ein.

Redaktion finanzen.net