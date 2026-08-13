Meldepflichtiger nimmt Zalando-Aktien ins Depot
Zalando rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.
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Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei Zalando am 06.08.2026 informiert. Die Aktien-Transaktion wurde am 13.08.2026 bekannt gemacht. Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den Zalando-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 06.08.2026 4.393 Aktien zu je 25,22 EUR erworben. Die Zalando-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,80 Prozent auf 25,22 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,20 Prozent auf 24,06 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 825 Zalando-Aktien den Besitzer. Zalando wird aktuell mit einem Börsenwert von 5,87 Mrd. Euro gelistet. Im freien Handel befinden sich derzeit 244.222.656 Wertpapiere.
Die vorangegangene Managers’ Transaction von Aktieselskabet af 1.2.2017 wurde am 06.08.2026 gemeldet. Zu jeweils 25,28 EUR kaufte Aktieselskabet af 1.2.2017 4.868 Anteile.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
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|Datum
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|05.08.26
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|05.08.26
|Zalando Buy
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