Depot umstrukturiert

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Zalando-Aktie.

Zu Managers’ Transactions kam es am 12.11.2026 bei Zalando. Die Transaktion wurde am 17.11.2026 offengelegt. Im Portfolio von Zalando-in enger Beziehung Aktieselskabet af 1.2.2017 kam es am 12.11.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 43.745 Aktien zu jeweils 28,75 EUR hinzu. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 1,90 Prozent auf 28,38 EUR zu.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 1,70 Prozent auf 28,16 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 865 Zalando-Aktien. Der Zalando-Wert wird an der Börse aktuell auf 6,85 Mrd. Euro beziffert. Der Free Float wird momentan auf 244.222.656 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor wurden Transaktionen von Aktieselskabet af 1.2.2017 am 12.11.2026 verzeichnet. Zu jeweils 28,93 EUR kaufte Aktieselskabet af 1.2.2017 37 Anteile.

Redaktion Finanzen.net