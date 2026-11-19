Depotänderung

Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der Zalando-Aktie für Bewegung.

Zalando meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 13.11.2026. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 18.11.2026 ein. Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung, kaufte am 13.11.2026 Zalando-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 31.611 Aktien zum Preis von jeweils 28,70 EUR den Besitzer. Das Papier von Zalando legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 1,00 Prozent auf 28,48 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das Zalando-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 3,60 Prozent auf 29,20 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 7.148 Zalando-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von Zalando beläuft sich unterdessen auf 6,92 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 244.222.656 Aktien im Streubesitz.

Aktieselskabet af 1.2.2017 hatte bereits am 13.11.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Aktieselskabet af 1.2.2017 erhöhte sein Engagement um 125 Zalando-Papiere zu jeweils 28,67 EUR.

Redaktion Finanzen.net