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Meldeschwelle

DroneShield-Aktie sackt ab: Citi schichtet um und fällt unter Meldeschwelle - Einordnung für Anleger

DroneShield-Aktie sackt ab: Citi schichtet um und fällt unter Meldeschwelle - Einordnung für Anleger

Bei Citigroup Global Markets Inc. sinkt der Bestand deutlich, andere Citi-Einheiten stocken auf, doch unterm Strich fällt die Gruppe bei DroneShield unter die Meldeschwelle.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
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  • Citigroup verteilt Positionen innerhalb des Konzerns neu
  • Wertpapierleihe und regulärer Handel prägen gemeldete Bewegungen
  • Analysten sehen Aktie überwiegend neutral
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Citigroup und verbundene Gesellschaften sind bei DroneShield, dem australischen Anbieter von Drohnenabwehrtechnik, unter die Meldeschwelle für Großaktionäre gefallen. Die Aktie verlor in Sydney zum Handelsende 4,14 Prozent auf 1,62 australische Dollar.

Was Citi gemeldet hat

Citigroup Global Markets Australia und verbundene Citi-Gesellschaften haben DroneShield mitgeteilt, dass sie seit dem 6. Oktober nicht mehr als meldepflichtige Großaktionäre gelten. Die Meldung erfolgt im Rahmen der australischen Offenlegungspflichten für größere Beteiligungen.

Hinter dem Schritt steht eine Umverteilung der zurechenbaren Anteile auf verschiedene Gesellschaften der Citigroup. Getrieben wurde sie vor allem durch Vereinbarungen zur Wertpapierleihe sowie durch gewöhnliche Handelsgeschäfte.

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Innerhalb des Konzerns liefen die Bewegungen in unterschiedliche Richtungen. Die Niederlassung Sydney der Citibank N.A., Citigroup Global Markets Australia und Citigroup Global Markets Limited meldeten jeweils höhere Anteile an DroneShield. Bei Citigroup Global Markets Inc. ging der Bestand dagegen deutlich zurück. Da die Umschichtung über Leihvereinbarungen strukturiert ist, kann sie die Zusammensetzung des Aktienregisters verändern.

Einordnung für DroneShield-Anleger

Aus den Unterlagen geht keine strategische Neupositionierung von Citi hervor. Die Umschichtungen wirken wie gewöhnliche Kapitalmarktaktivität einer großen Investmentbank, die DroneShield-Aktien über mehrere Konzerngesellschaften verleiht, entleiht und handelt. Als Verkaufs- oder Vertrauenssignal lassen sich die Angaben daher nicht lesen.

Auch an der Kontrolle über das Unternehmen ändert sich nichts. Die Meldung betrifft allein die Verteilung der Anteile innerhalb der Citi-Gesellschaften, nicht das operative Geschäft von DroneShield und nicht dessen Strategie. Für die Bewertung der Aktie bleiben damit die Auftragslage und die Einschätzung der Analysten maßgeblich.

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Analystenbild im Blick

Bei den Analysten überwiegt Zurückhaltung. Der Konsens lautet nach Daten von TipRanks Hold bei vier Stimmen, das mittlere Kursziel liegt bei 2,01 australischen Dollar. Ord Minnett stufte am 1. Oktober von Lighten auf Hold hoch und nennt ein Kursziel von 1,60 australischen Dollar.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Droneshield

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