Meldungen über schwere Impf-Nebenwirkungen weniger als ein Promille

Heute im Fokus

DAX schließt freundlich -- Doch mehr Impfstoff von AstraZeneca? -- SAP-Tochter Qualtrics erhöht Ausgabepreis -- Tesla, Apple und Facebook legen Zahlen vor -- VW, BMW im Fokus

Elektroauto-Entwickler Faraday Future geht an die Börse. Hype um Gamestop und Co. MasterCard mit deutlichem Gewinnrückgang. thyssen-Investoren machen Druck. American Airlines mit hohem Quartalsverlust. Norwegischer Staatsfonds macht rund 100 Milliarden Euro Gewinn 2020. EU-Kommission leitet Kartellverfahren gegen Mondelez ein. Allianz bekommt erste Vermögensverwaltungs-Lizenz in China.