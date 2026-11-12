DAX 26.772 +0,4%ESt50 6.399 +0,1%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,45 -3,6%Nas 25.444 -0,1%Bitcoin 65.023 -2,4%Euro 1,1051 -0,3%Öl 95,1 +2,5%Gold 3.881 -2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Meloni ohne Einwände gegen Costa bei Ukraine-Gesprächen

DUBLIN (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigt sich offen dafür, dass EU-Ratspräsident António Costa Europa bei Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland vertritt. Diese Frage falle sicherlich in den Zuständigkeitsbereich von Costa, sagte Meloni am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin darauf angesprochen vor Journalisten. "Ich hätte persönlich keinerlei Einwände dagegen."

Werbung

Es bleibe dann jedoch weiter offen, wie die europäischen Länder vertreten werden sollen, die nicht in der EU sind, wie Großbritannien und Norwegen. "Aber ich denke, auch hierfür lässt sich eine Lösung finden", sagte Meloni.

Meloni: Unterhändler braucht "klares Mandat"

Die Regierungschefin hatte zuletzt in einem Brief an Costa "ein für alle Mal" eine verbindliche Entscheidung darüber gefordert, wer die EU mit welchem Mandat bei Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs vertritt. Das Thema soll an diesem Freitag beim informellen Gipfel auf den Tisch kommen.

"Wir müssen klären, wer in einer Phase, in der die Verhandlungen möglicherweise an Fahrt gewinnen könnten - was eine gute Nachricht wäre -, die europäischen Interessen vertreten soll und mit welchem Mandat", betonte Meloni nun erneut. Denn dort könnten Entscheidungen getroffen werden, die Länder betreffen, die gar nicht mit am Verhandlungstisch sitzen. "Dafür braucht es meiner Meinung nach ein ziemlich klares Mandat", erklärte sie weiter./rme/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.