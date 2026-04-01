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Meloni stellt Einsatz italienischer Marineeinheiten in Aussicht

17.04.26 17:07 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Italien ist nach den Worten von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bereit, eigene Marineeinheiten für Einsätze zur Sicherung der Schifffahrt in der Meerenge vor der iranischen Küste zur Verfügung zu stellen. Dies sagte die Regierungschefin nach Beratungen über einen möglichen Militäreinsatz in der Straße von Hormus in Paris. Voraussetzung sei jedoch eine entsprechende parlamentarische Genehmigung im Einklang mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben ihres Landes, so Meloni.

Die Konferenz im Élysée-Palast in der französischen Hauptstadt hatten Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer angestoßen. Neben Meloni war auch Bundeskanzler Friedrich Merz vor Ort dabei. Außerdem waren Dutzende weitere Staaten und internationale Organisationen per Video zugeschaltet. Meloni bezeichnete die Initiative von Macron und Starmer als "äußerst wichtig", sie sollte deswegen persönlich teilnehmen.

Nach wochenlanger Blockade wegen des Iran-Kriegs hatte die Staatsführung in Teheran kurz nach Start der Pariser Konferenz erklärt, die Straße von Hormus wieder für die Durchfahrt von Öltankern und Handelsschiffen öffnen zu wollen. Umgekehrt will die USA aber ihre eigene Seeblockade aufrechterhalten, die nur Schiffe mit einem Start- oder Zielhafen im Iran betrifft, wie Präsident Donald Trump betonte./rme/DP/he