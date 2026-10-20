Melstar Information Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Melstar Information Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,11 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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