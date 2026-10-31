Members hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

31.10.26 06:35 Uhr

Members hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,71 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Members ein Ergebnis je Aktie von 18,53 JPY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 6,04 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net