AMC-Aktie im Plus: Meme-Unternehmen schlägt Expertenprognosen
Am Dienstag hat AMC Entertainment nach US-Börsenschluss seine Bücher geöffnet: Die Kinokette hat ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal und das Gesamtjahr vorgestellt.
Werte in diesem Artikel
Im vierten Quartal 2025 verbuchte AMC Entertainment einen Verlust je Aktie in Höhe von 0,25 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Minus von 0,178 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem die Meme-Aktie ihren Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Verlust von 0,35 US-Dollar je Aktie beschert hatte.
AMC setzte im jüngsten Jahresviertel außerdem 1,289 Milliarden US-Dollar um. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz der Kinokette noch 1,31 Milliarden US-Dollar betragen, die Expertenschätzungen für den Berichtszeitraum lagen bei 1,27 Milliarden US-Dollar.
Auch die Zahlen für das gesamte Geschäftsjahr 2025 legte AMC vor. Hier betrug das Minus 1,34 US-Dollar je Aktie, nach -1,06 US-Dollar je Aktie im Vorjahr. Die Analystenschätzungen hatten sich beim EPS für das Gesamtjahr auf -1,196 US-Dollar belaufen. Den Jahresumsatz bezifferte das US-Unternehmen auf 4,85 Milliarden US-Dollar. Das war etwas mehr als von Analysten erwartet (4,83 Milliarden US-Dollar) und mehr als im Vorjahr umgesetzt worden war (4,64 Milliarden US-Dollar).
An der NYSE reagierte die AMC-Aktie am Montag letztlich mit einem Plus von 1,74 Prozent auf 1,1700 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: AMC Entertainment und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf AMC Entertainment
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMC Entertainment
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AMC Entertainment News
Bildquellen: Elnur / Shutterstock.com, Ian Dewar Photography / Shutterstock.com