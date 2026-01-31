DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 -0,5%Nas22.864 +1,0%Bitcoin54.502 -0,4%Euro1,1778 -0,1%Öl71,24 -0,4%Gold5.144 -1,6%
Meme-Aktie mit Zahlen

AMC-Aktie im Plus: Meme-Unternehmen schlägt Expertenprognosen

24.02.26 22:24 Uhr
NYSE-Titel AMC-Aktie zieht an: Einstiger Meme-Titel macht weniger Verluste als erwartet | finanzen.net

Am Dienstag hat AMC Entertainment nach US-Börsenschluss seine Bücher geöffnet: Die Kinokette hat ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal und das Gesamtjahr vorgestellt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMC Entertainment Holdings
1,00 EUR 0,01 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vierten Quartal 2025 verbuchte AMC Entertainment einen Verlust je Aktie in Höhe von 0,25 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Minus von 0,178 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem die Meme-Aktie ihren Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Verlust von 0,35 US-Dollar je Aktie beschert hatte.

AMC setzte im jüngsten Jahresviertel außerdem 1,289 Milliarden US-Dollar um. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz der Kinokette noch 1,31 Milliarden US-Dollar betragen, die Expertenschätzungen für den Berichtszeitraum lagen bei 1,27 Milliarden US-Dollar.

Auch die Zahlen für das gesamte Geschäftsjahr 2025 legte AMC vor. Hier betrug das Minus 1,34 US-Dollar je Aktie, nach -1,06 US-Dollar je Aktie im Vorjahr. Die Analystenschätzungen hatten sich beim EPS für das Gesamtjahr auf -1,196 US-Dollar belaufen. Den Jahresumsatz bezifferte das US-Unternehmen auf 4,85 Milliarden US-Dollar. Das war etwas mehr als von Analysten erwartet (4,83 Milliarden US-Dollar) und mehr als im Vorjahr umgesetzt worden war (4,64 Milliarden US-Dollar).

An der NYSE reagierte die AMC-Aktie am Montag letztlich mit einem Plus von 1,74 Prozent auf 1,1700 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMC Entertainment und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Elnur / Shutterstock.com, Ian Dewar Photography / Shutterstock.com

