Meme-Aktie mit Zahlen

Am Dienstag hat AMC Entertainment nach US-Börsenschluss seine Bücher geöffnet: Die Kinokette hat ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal und das Gesamtjahr vorgestellt.

Im vierten Quartal 2025 verbuchte AMC Entertainment einen Verlust je Aktie in Höhe von 0,25 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Minus von 0,178 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem die Meme-Aktie ihren Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Verlust von 0,35 US-Dollar je Aktie beschert hatte.

AMC setzte im jüngsten Jahresviertel außerdem 1,289 Milliarden US-Dollar um. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz der Kinokette noch 1,31 Milliarden US-Dollar betragen, die Expertenschätzungen für den Berichtszeitraum lagen bei 1,27 Milliarden US-Dollar.

Auch die Zahlen für das gesamte Geschäftsjahr 2025 legte AMC vor. Hier betrug das Minus 1,34 US-Dollar je Aktie, nach -1,06 US-Dollar je Aktie im Vorjahr. Die Analystenschätzungen hatten sich beim EPS für das Gesamtjahr auf -1,196 US-Dollar belaufen. Den Jahresumsatz bezifferte das US-Unternehmen auf 4,85 Milliarden US-Dollar. Das war etwas mehr als von Analysten erwartet (4,83 Milliarden US-Dollar) und mehr als im Vorjahr umgesetzt worden war (4,64 Milliarden US-Dollar).

An der NYSE reagierte die AMC-Aktie am Montag letztlich mit einem Plus von 1,74 Prozent auf 1,1700 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net