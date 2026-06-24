Meme-Euphorie

Die Wendy’s-Aktie befindet sich im Rallymodus. Eine neue Führungsperson, hohe Short-Positionen und Übernahmespekulationen sorgen für starke Anlegerfantasie.

• Ernennung von Steve Cirulis zum Finanz- und Strategievorstand löst Hoffnungen auf Wiederholung früherer Erfolge aus

• Wendy’s entwickelt sich zum Gesprächsthema auf Reddit und Stocktwits, während Käufe von Privatanlegern deutlich zunehmen

• Neben möglichem Short Squeeze sorgt auch Aussicht auf Übernahme für zusätzliche Aufmerksamkeit



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Die Wendy’s-Aktie dürfte ihre Aufwärtsbewegung auch am Donnerstag fortsetzen. Nachdem es für die Anteilsscheine der US-Schnellrestaurant-Kette am Mittwoch an der NASDAQ letztlich starke 25,66 Prozent auf 7,86 US-Dollar hoch ging, notieren die Papiere am Donnerstag im vorbörslichen Handel zeitweise 12,46 Prozent im Plus bei 8,84 US-Dollar. Seit Jahresbeginn zeigt sich dennoch eine negative Performance: So hat die Wendy’s-Aktie in diesem Jahr bisher 5,64 Prozent an Wert verloren (Stand. Schlusskurs vom 24.06.2026).

Neuer Manager weckt Hoffnungen bei Anlegern

Auslöser für den Kurssprung war die Ernennung von Steve Cirulis zum neuen Finanz- und Strategiechef des Unternehmens. Der Manager übernimmt die Doppelfunktion mit Wirkung zum 23. Juni 2026. Cirulis war zuvor bereits als Finanz- und Strategievorstand bei Potbelly Sandwich Works tätig. Dort arbeitete er eng mit Bob Wright zusammen, der heute an der Spitze von Wendy’s steht. Nach Angaben des Unternehmens fiel ihre gemeinsame Zeit bei Potbelly mit einer deutlichen Kurssteigerung der Aktie zusammen.

An den Märkten wird diese Personalie nun offenbar als möglicher Impuls für eine ähnliche Entwicklung bei Wendy’s interpretiert. Die Aussicht auf eine erneute Zusammenarbeit des Führungsduos sorgte für zusätzlichen Optimismus unter Investoren.

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Privatanleger machen Wendy’s zur Meme-Aktie

Zusätzlichen Rückenwind erhielt die Aktie durch eine starke Aktivität von Privatanlegern. Das Börsenkürzel WEN entwickelte sich zeitweise zum meistdiskutierten Wert auf Stocktwits und gehörte auf dem Reddit-Forum WallStreetBets zu den am häufigsten besprochenen Aktien.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt ein viraler Beitrag, der die Community dazu aufrief, die Aktie zu unterstützen. Parallel dazu stiegen die Netto-Käufe von Privatanlegern innerhalb einer Woche von rund 110.000 US-Dollar auf 2,2 Millionen US-Dollar an.

Diese Entwicklung deutet laut Investing.com auf einen aggressiven Short Squeeze hin. Dabei geraten Leerverkäufer unter Druck, wenn steigende Kurse sie dazu zwingen, ihre Positionen zurückzukaufen.

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Übernahmespekulationen sorgen für weitere Fantasie

Unterstützt wird die positive Stimmung zudem durch anhaltende Spekulationen rund um den aktivistischen Investor Nelson Peltz. Dessen Investmentgesellschaft Trian Fund Management hält laut Bericht rund 16 Prozent an Wendy’s.

Nach Angaben von Investing.com prüft Trian externe Finanzierungsmöglichkeiten, darunter auch Kapital von Staatsfonds aus dem Nahen Osten, für eine mögliche Privatisierung des Unternehmens. Die Spekulationen über ein potenzielles Übernahmeangebot tragen damit ebenfalls zur erhöhten Aufmerksamkeit für die Aktie bei.

Kursanstieg unabhängig vom Gesamtmarkt

Auffällig ist, dass die Kursgewinne von Wendy’s nicht von einer allgemein positiven Stimmung in der Branche begleitet werden. Andere Unternehmen der Systemgastronomie entwickelten sich deutlich verhaltener. Aktien von McDonald’s und YUM! Brands verzeichneten in der vorherigen Sitzung lediglich moderate Kursanstiege. Dies spricht dafür, dass die Bewegung bei Wendy’s vor allem auf unternehmensspezifische Faktoren sowie die hohe Aktivität von Privatanlegern zurückzuführen ist.

Operatives Geschäft bleibt unter Druck

Trotz der starken Kursentwicklung verweist Investing.com darauf, dass Wendy’s weiterhin mit Herausforderungen im operativen Geschäft konfrontiert ist. Dazu zählen rückläufige flächenbereinigte Umsätze sowie gestiegene Rohstoffkosten.

Dennoch sorgten die Ernennung des neuen Finanz- und Strategiechefs, die hohe Short-Quote, die starke Beteiligung von Privatanlegern und die anhaltenden Übernahmespekulationen gemeinsam dafür, dass die Aktie deutlich über das Niveau der Vortage kletterte.

Einschätzungen der Analysten

In den letzten drei Monaten haben laut TipRanks 17 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für die Wendy's-Aktie abgegeben. Von den 17 Analysten empfiehlt nur einer die Aktie zum Kauf, während 12 Analysten eine Hold-Empfehlung abgegeben haben du 4 Analysten zum Verkauf raten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7,09 US-Dollar, mit einer Höchstprognose von 8,00 US-Dollar und einer Tiefstprognose von 6,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel liegt damit 9,78 Prozent unterhalb des letzten Schlusskurses an der NASDAQ von 7,86 US-Dollar (24.06.2026).

Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.