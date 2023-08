+30%; Tupperware-Aktie an der NYSE weiter im Meme-Fieber - Yellow-Aktie ebenfalls stark gefragt

Meme-Titel

Die totgeglaubte Tupperware-Aktie feiert weiter ihre Auferstehung: Auch am Dienstag setzt sich die Rally weiter fort. Das Meme-Fieber erwischt mit Yellow zudem noch einen weiteren Titel.

• Tupperware-Aktie setzt Kursrally fort

• Spekulanten treiben den Preis

• Yellow-Aktie nach Vortagessprung ebenfalls fester

Aktien des Küchenutensilienherstellers Tupperware kennen in den letzten Wochen nur eine Richtung: Aufwärts. 424 Prozent beträgt das Plus des Tupperware-Anteilsscheins an der US-Börse NYSE innerhalb eines Monats und die Rally scheint kein Ende zu kennen: Im Handel am Dienstag geht es weiter zeitweise 30,68 Prozent auf 5,58 US-Dollar nach oben.

Kursentwicklung spiegelt nicht die Geschäftsaussichten wider

Dabei lässt sich von der Tupperware-Rally nicht auf eine starke Geschäftsentwicklung schließen - im Gegenteil. Der Konzern steckt tief in den roten Zahlen und hat unlängst Liquiditätsprobleme eingeräumt und die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs in Frage gestellt.

Daran hat sich auch in den vergangenen Handelstagen nichts geändert, stattdessen sind es offenbar Meme-Anleger, die die Tupperware-Aktie als Spielball nutzen. Rund ein Viertel der Tupperware-Anteile sind Angaben der NYSE zufolge aktuell leer verkauft. Grund genug für Investoren, die hohe Leerverkaufsquote zum Anlass nehmen, um einen Short Squeeze zu erzwingen, denn Investoren, die die Aktie shorten, müssen sich angesichts steigender Kurse mit Tupperware-Aktien eindecken, was die Kurse weiter in die Höhe treibt.

Ein solches Phänomen hatte sich 2021 erstmals ereignet, als Kleinanleger in großem Stil in Aktien wie GameStop, Bed Bath & Beyond und AMC Entertainment eingestiegen waren und zahlreiche Hedgefonds, die die Aktien geshortet hatten, in Bedrängnis gebracht hatten.

Meme-Fieber breitet sich aus

Neben Tupperware ist auch die Aktie von Yellow mit einer Leerverkaufsquote von rund 18 Prozent ins Visier von Spekulanten geraten. Zwar fällt das Kursplus auf Sicht eines Monats mit 85,79 Prozent moderater aus als bei der Tupperware-Aktie, dennoch ist auch hier nicht die starke Geschäftsentwicklung Grund für den Aktienausbruch: Der Spediteur will der zuständigen Gewerkschaft zufolge seinen Betrieb einstellen und Insolvenz anmelden.

Am Dienstag geht es bei Yellow nach einem Sprung um 148,9 Prozent am Vortag dann auch erneut bergauf: 62,48 Prozent gewinnt der Anteilsschein zeitweise an der NASDAQ und notiert damit bei 2,8501 US-Dollar.



Redaktion finanzen.net