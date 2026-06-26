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MENA Real Estate Company KSCC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

27.06.26 06:35 Uhr

MENA Real Estate Company KSCC hat am 24.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 40,0 Prozent auf 0,1 Millionen KWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,1 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,36 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,24 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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