Mennica Polska hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Mennica Polska hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,97 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 629,9 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 49,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 420,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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