Menon Bearings: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Menon Bearings lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,63 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,21 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 983,3 Millionen INR gegenüber 625,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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