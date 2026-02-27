Menschen in den USA gehen nach Iran-Angriffen auf die Straße

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran haben sich in den Vereinigten Staaten in mehreren Städten Menschen auf den Straßen versammelt. Größere Demonstrationen fanden unter anderem in Washington, New York und Los Angeles statt. Teils kritisierten die Demonstrierenden das Vorgehen der USA und forderten Frieden für die Region. Andere feierten dagegen den Schlag gegen die iranische Führung.

In der Hauptstadt Washington war bei den Protesten auch eine überlebensgroße Figur von US-Präsident Donald Trump zu sehen, die in Häftlingskleidung durch die Straßen ging - über ihr ein großer Schriftzug, der eine Amtsenthebung Trumps fordert.

Andere feierten den Tod des Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei. "Ich möchte weinen. Ich möchte schreien. Ich möchte tanzen. Ich möchte lachen - aber vor allem möchte ich einfach nur feiern", zitierte die "New York Post" einen Demonstranten aus Los Angeles. Dem Bericht zufolge gingen in der Stadt Hunderte Menschen auf die Straße, um die Angriffe auf den Iran zu feiern. Die Stadt ist ein Zentrum der iranischen Diaspora in den USA.

Israel und die USA haben am Samstagmorgen koordinierte Luft- und Raketenangriffe gegen Ziele im Iran gestartet. Teheran meldete als Reaktion Angriffe auf Ziele in Israel sowie auf mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion. US-Präsident Trump verkündete, dass bei den Angriffen auf den Iran auch der Religionsführer Chamenei ums Leben kam. Iranische Staatsmedien bestätigten später seinen Tod./jcf/DP/zb