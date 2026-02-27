DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.933 +0,4%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ Netflix 552484 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
Nachhaltig investieren: Das steckt hinter Öko-Gold Nachhaltig investieren: Das steckt hinter Öko-Gold
Tesla-Aktie im Blick: Chef Musk wirbt in Korea persönlich um KI-Chip-Talente Tesla-Aktie im Blick: Chef Musk wirbt in Korea persönlich um KI-Chip-Talente
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Menschen in den USA gehen nach Iran-Angriffen auf die Straße

01.03.26 09:24 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran haben sich in den Vereinigten Staaten in mehreren Städten Menschen auf den Straßen versammelt. Größere Demonstrationen fanden unter anderem in Washington, New York und Los Angeles statt. Teils kritisierten die Demonstrierenden das Vorgehen der USA und forderten Frieden für die Region. Andere feierten dagegen den Schlag gegen die iranische Führung.

Wer­bung

In der Hauptstadt Washington war bei den Protesten auch eine überlebensgroße Figur von US-Präsident Donald Trump zu sehen, die in Häftlingskleidung durch die Straßen ging - über ihr ein großer Schriftzug, der eine Amtsenthebung Trumps fordert.

Andere feierten den Tod des Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei. "Ich möchte weinen. Ich möchte schreien. Ich möchte tanzen. Ich möchte lachen - aber vor allem möchte ich einfach nur feiern", zitierte die "New York Post" einen Demonstranten aus Los Angeles. Dem Bericht zufolge gingen in der Stadt Hunderte Menschen auf die Straße, um die Angriffe auf den Iran zu feiern. Die Stadt ist ein Zentrum der iranischen Diaspora in den USA.

Israel und die USA haben am Samstagmorgen koordinierte Luft- und Raketenangriffe gegen Ziele im Iran gestartet. Teheran meldete als Reaktion Angriffe auf Ziele in Israel sowie auf mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion. US-Präsident Trump verkündete, dass bei den Angriffen auf den Iran auch der Religionsführer Chamenei ums Leben kam. Iranische Staatsmedien bestätigten später seinen Tod./jcf/DP/zb