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Menschen in Deutschland fahren etwas weniger Auto

BERLIN (dpa-AFX) - Rund 1.900 Mal von der Erde zur Sonne und zurück: Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr 562 Milliarden Kilometer mit Autos zurückgelegt. Das geht aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervor. Demnach sank die mit Autos zurückgelegte Wegstrecke im Vergleich zu 2024, damals waren es gut 594 Milliarden Kilometer. Betrachtet man alle in Deutschland zugelassenen Kraftfahrzeuge - also neben Autos unter anderem auch Lastwagen und Motorräder - stieg die Gesamtfahrleistung allerdings um 0,7 Prozent auf fast 675 Milliarden Kilometer.

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Das Bundesamt betrachtet für die Statistik seit dem Berichtsjahr 2023 die Differenzen der Kilometerstände zwischen den Hauptuntersuchungen.

Ein deutlicher Anstieg der Jahresfahrleistung konnte demnach bei reinen Elektroautos (BEV) beobachtet werden. Mit 11.312 Kilometern wiesen reine Elektroautos eine durchschnittlich höhere Jahresfahrleistung als Benziner mit 8.406 Kilometern auf. An der gesamten Jahresfahrleistung mit Autos hatten Benziner einen Anteil von 47,4 und Diesel-Fahrzeuge einen Anteil von 35,4 Prozent./nif/DP/stw

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