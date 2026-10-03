DAX 25.231 +1,2%ESt50 6.239 +1,0%MSCI World 4.926 +0,7%Top 10 Crypto 12,18 +4,7%Nas 27.191 +1,2%Bitcoin 75.333 +0,3%Euro 1,1253 ±0,0%Öl 102,3 -0,1%Gold 4.138
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Menschenketten in vielen Städten für Gerechtigkeit und Klima

BERLIN (dpa-AFX) - Unter dem Motto "Es brennt!" haben zahlreiche Menschenketten in mehreren Städten einen politischen und gesellschaftlichen Neustart gefordert - für einen stärkeren Umwelt- und Klimaschutz sowie eine gerechtere Politik. Nach Angaben der Veranstalter waren Aktionen in 112 Städten geplant. Die Länge der verschiedenen Menschenketten wurde von ihnen gegen Mittag auf etwa 21 Kilometer geschätzt, die Zahl der Teilnehmer auf gut 19.000. Aufgerufen zu der Aktion hatten Natur- und Klimaschutzorganisationen, Kirchen, Gewerkschaften und andere Bündnisse.

Werbung

Die Kette sollte in Abschnitten vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über Dutzende Städte bis zum Bundeskanzleramt in Berlin verlaufen. Als Symbol für den Neuanfang sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer leere weiße Blätter hochhalten. Unter anderem in Berlin und Dresden beteiligten sich zahlreiche Menschen.

"Wir wollen, dass unsere Lebensgrundlagen geschützt werden. Für uns heute. Für unsere Kinder, unsere Enkel und Urenkel", heißt es in dem Aufruf für die Aktion. Die Organisationen verwiesen auf Tausende Hitzetote in diesem Sommer, Überschwemmungen und großflächige Waldbrände auch in Europa. "Die Politik tut zu wenig, während unsere Demokratie von Lobbygruppen unterwandert ist." Es brauche daher einen Neubeginn, um die großen Krisen gemeinsam friedlich lösen zu können."/maa/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.