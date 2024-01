Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag im Plus

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 62,55 EUR nach oben.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 14:11 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 62,55 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 62,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 748.677 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 76,10 EUR markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,66 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,94 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 80,33 EUR.

Am 26.10.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR umgesetzt.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,90 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

