Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zieht am Montagvormittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 62,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 14:11 Uhr 0,5 Prozent auf 62,55 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 62,76 EUR. Mit einem Wert von 62,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 748.677 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,10 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 17,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,94 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 80,33 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 vor. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,66 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 37.200,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 12,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

