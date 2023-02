Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 04:22 Uhr 2,0 Prozent. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 69,66 EUR zu. Bei 68,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.100.326 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR an. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 10,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 50,19 EUR fiel das Papier am 14.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,83 EUR aus.

Am 26.10.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 37.716,00 EUR, gegenüber 40.083,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,91 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 15.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 12,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com